‘Dublin overweegt nieuwe stad als Iers Hongkong’

Ierse topambtenaren buigen zich al maanden over de vraag waar ze samen met vooral Chinese investeerders een eigen Hongkong kunnen bouwen. De naam is al bekend, Nextpolis, maar de locatie voor een compleet nieuwe internationale handelsstad op zeker 50 vierkante kilometer Ierland is nog onduidelijk, mogelijk ergens tussen Dublin en Dundalk. Het plan gaat ervan uit dat veel bemiddelde Hongkongers uit de Zuid-Chinese stad weg willen, omdat de Volksrepubliek is begonnen de autonomie van Hongkong te ontmantelen.

De Britse krant The Times meldt dat het plan voor de bouw van een ‘Hongkong aan de Ierse Zee’ is besproken met de investeerder Ivan Ko, baas van investeringsmaatschappij Victoria Harbour Group. Hij loopt al lang met dergelijke plannen rond. Het ‘Hongkong aan de Ierse Zee’ zou ook een autonome handelsstatus moeten krijgen.

Ko zei eerder tegen Ierse media dat hij hoopt dat Nextpolis in tien tot vijftien jaar na de start van de bouw „rijp” zou zijn en dat er dan al circa 100.000 mensen wonen. Grofweg de helft zou uit Hongkong komen en de rest uit Ierland en andere landen. Hij wil wel dat de stad net als Hongkong een heel internationaal karakter krijgt, zonder dat Ieren er zich niet thuis voelen. Het moet volgens Ko een Ierse stad worden met een heleboel inwoners Hongkong.