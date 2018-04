DSM verhoogt winstverwachting

DSM verhoogt zijn verwachting voor de winstgroei in 2018 na een naar eigen zeggen zeer sterk eerste kwartaal. Het speciaalchemiebedrijf profiteert onder meer van fors hogere vitamineprijzen die een positief effect van 165 miljoen euro op het resultaat hebben. Volgens het bedrijf zijn die hogere prijzen het gevolg van verstoringen in de industrie.

Verschillende andere fabrikanten van vitamines hebben te kampen met problemen bij de productie, onder meer als gevolg van een ongeval in een fabriek. Daardoor is het aanbod onder druk komen te staan, wat de prijzen stuwt. Het zwaartepunt bij de vitamineverstoring ligt in de eerste helft van dit jaar, aldus DSM.

De onderneming denkt nu dat het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) dit jaar met circa een kwart zal stijgen, terwijl eerder werd gerekend op een kleinere winststijging. DSM kwam ook onverwacht met voorlopige kwartaalresultaten naar buiten. Het concern meldde dat in het eerste kwartaal het opgeschoonde bedrijfsresultaat met 55 procent steeg tot 535 miljoen euro. De omzet klom met 13 procent tot 2,4 miljard euro.

Topman Feike Sijbesma zei in een toelichting dat de onderliggende groei van het bedrijf duidelijk sterker was dan de markt. Op 8 mei komt het concern met meer gedetailleerde cijfers over het eerste kwartaal.

Voor heel 2018 verwacht DSM dat de positieve impact door de hogere vitamineprijzen op het bedrijfsresultaat tussen 250 miljoen tot 300 miljoen euro zal uitkomen. Wel rekent de onderneming op een nadeel van 80 miljoen euro als gevolg van negatieve wisselkoerseffecten.

DSM zag bij het onderdeel Nutrition (met voedingsingrediënten en vitamines) een omzetgroei in de eerste drie maanden van 18 procent tot bijna 1,7 miljard euro. Bij het onderdeel voor specialistische materialen gingen de inkomsten met 5 procent omhoog tot 735 miljoen euro.