DSM stijgt in licht hogere AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam ging dinsdag licht vooruit. De andere Europese beurzen bleven dicht bij huis. Beleggers deden het rustig aan na de stevige koerswinsten een dag eerder. De hoop op een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China bleef de stemming enigszins ondersteunen. Op het Damrak vielen de kwartaalcijfers van DSM in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 586,05 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 883,03 punten. Parijs daalde een fractie en Frankfurt bleef ongewijzigd. Londen won 0,2 procent.

DSM won 1,5 procent en behoorde tot de kopgroep in de AEX. Het speciaalchemieconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet. Die stijging was voornamelijk te danken aan de tak voor voeding. De materialentak kampte met zwakte in de Chinese markt. Betaalbedrijf Adyen sloot de rij met een min van 1,3 procent.

In de MidKap daalde Air France-KLM 1 procent. De luchtvaartcombinatie ontvouwde zijn strategie voor de komende jaren en hoopt aandeelhouders op termijn te belonen met een dividenduitkering. Ook kijkt de maatschappij naar overnamekansen, als deze zich voordoen. Bij de kleinere bedrijven zakte Kendrion 2,1 procent. De leverancier van elektromagnetische componenten had ook afgelopen kwartaal last van de zwakke economische activiteit en zag de omzet en winst dalen.

Pandora kelderde bijna 12 procent in Kopenhagen. De Deense sieradenverkoper gaf een omzetalarm. Modehuis Hugo Boss klom 3,7 procent in Frankfurt na meevallende resultaten. In Londen vielen de jaarcijfers van AB Foods in de smaak. Het aandeel van het moederbedrijf van Primark steeg 4 procent.

In Zürich verloor Adecco 2,1 procent. Het Zwitserse uitzendconcern boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht. HelloFresh won 1,7 procent in Frankfurt. De Duitse bezorger van maaltijdboxen zag de opbrengsten in het derde kwartaal stijgen. In Madrid zakte Telefónica 2 procent na tegenvallende resultaten van het Spaanse telecombedrijf.

De euro was 1,1134 dollar waard, tegen 1,1141 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 56,75 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 62,40 dollar.