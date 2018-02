DSM koploper op groen Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam stond woensdag in het groen. Ook de andere Europese beurzen gingen vooruit. Op het Damrak werden de resultaten van DSM beloond met een stevige koerswinst. Beleggers kijken daarnaast uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 523,12 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 794,33 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,8 procent.

DSM was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van bijna 4 procent. Het speciaalchemiebedrijf profiteerde ook in het vierde kwartaal van een sterke vraag naar zijn producten. DSM denkt dat de gunstige marktomstandigheden nog wel even aanhouden en verwacht de financiële doelstellingen voor dit jaar te overtreffen. Ook keert het bedrijf meer dividend uit.

In de MidKap zakte ASR 0,4 procent. De top van de verzekeraar krijgt de komende jaren een forse salarisverhoging. Volgens de raad van commissarissen zijn de salarissen van de bestuurders achterop geraakt bij die van de concurrentie. De afgelopen zeven jaar was ASR eigendom van de Staat en mocht het bedrijf de topsalarissen niet aanpassen.

Bij de kleinere bedrijven kreeg Takeaway.com er ruim 4 procent bij. De maaltijdbezorger kreeg een koopadvies van NIBC.

In Zürich klom Credit Suisse meer dan 2 procent na goed ontvangen resultaten. De Zwitserse bank profiteerde van kostenbesparingen en goede prestaties bij het vermogensbeheer. Volgens topman Tidjane Thiam laten de resultaten zien dat de herstructurering vruchten afwerpt.

Beleggers waren niet tevreden over de kwartaalcijfers van Crédit Agricole. De tweede bank van Frankrijk boekte meer winst in het vierde kwartaal ondanks een eenmalige belastingaanslag in het thuisland. Het aandeel daalde desondanks ruim 3 procent in Parijs.

Hennes & Mauritz steeg bijna 2 procent in Stockholm. De Zweedse modeketen heeft er goede hoop op dat er volgend jaar weer meer kleding wordt verkocht bij zijn fysieke winkels. Het Duitse staal- en industrieconcern ThyssenKrupp won in Frankfurt 0,1 procent na publicatie van de resultaten.

De euro bleef onveranderd op 1,2364 dollar. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 0,5 procent minder op 58,89 dollar. Brentolie zakte 0,4 procent en werd verhandeld voor 62,49 dollar per vat.