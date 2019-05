DSM koploper in AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam ging dinsdag licht vooruit. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Op het Damrak viel het kwartaalbericht van speciaalchemiebedrijf DSM in goede aarde. PostNL werd lager gezet na publicatie van de resultaten. Beleggers hielden verder de ontwikkelingen aan het handelsfront tussen de Verenigde Staten en China in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 565,75 punten. De MidKap bleef vrijwel ongewijzigd op 799,00 punten. De beursgraadmeter in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,2 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, daalde de FTSE 0,1 procent.

Het nieuws dat de Chinese vicepremier Liu He op 9 en 10 mei naar de Verenigde Staten komt voor handelsoverleg zorgde voor enige opluchting. Eerder waren er berichten dat het bezoek van Liu aan de VS op losse schroeven zou staan omdat president Donald Trump nieuwe importheffingen heeft ingesteld.

DSM ging aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 5,7 procent. Het speciaalchemieconcern verhoogde zijn verwachting voor de winstgevendheid in heel 2019, na een naar eigen zeggen goede start van het jaar. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een min van 2,5 procent.

In de MidKap zakte PostNL 6,2 procent. De postbezorger boekte afgelopen kwartaal meer omzet, maar minder winst. Bij de kleinere bedrijven daalde Kendrion 2,2 procent. De leverancier van elektromagnetische componenten boekte afgelopen kwartaal minder omzet en winst. Raambekleder Hunter Douglas, die ook met cijfers kwam, verloor 0,3 procent op de lokale markt.

In Brussel verloor bierbrouwer AB InBev 1,9 procent na publicatie van kwartaalcijfers. BMW zakte 0,5 procent in Frankfurt. De automaker behaalde afgelopen kwartaal fors minder winst. Henkel, het Duitse moederbedrijf van merken als Schwarzkopf en Persil, leverde 3,6 procent in na tegenvallende resultaten.

De euro was 1,1210 dollar waard, tegen 1,1196 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 62,09 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 70,86 dollar per vat.