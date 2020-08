DSM kondigt ontslagronde aan

Speciaalchemiebedrijf DSM snijdt in het personeelsbestand. Bij de onderneming verdwijnen wereldwijd 200 arbeidsplaatsen. In Nederland gaat het om 170 functies die verdwijnen. Deels zullen openstaande vacatures niet worden ingevuld. Ook personeel dat met pensioen gaat zal niet vervangen worden. Evengoed dreigt voor circa 100 medewerkers gedwongen ontslag.

Bij de materialendivisie van DSM in Limburg verdwijnen de meeste arbeidsplaatsen. Daarnaast gaat het om een ingreep van tientallen plekken bij de biotechkant van het bedrijf in Delft. Volgens DSM is sprake van veranderende marktomstandigheden, waardoor het met minder personeel kan. Door de coronacrisis zijn de veranderingen versneld doorgevoerd. De bedoeling is dat de wijzigingen nog dit jaar worden gerealiseerd.

Het bedrijf heeft twee jaar geleden een langlopend sociaal plan opgesteld met vakbond FNV tot 2023. Die is echter niet blij met de beslissing. Volgens de bond misbruikt DSM het sociaal plan om „aan de lopende band” mensen te ontslaan, zo klinkt het. De ondernemingsraad zou positief hebben geadviseerd.

DSM kan zich niet vinden in de kritiek van de bond. De klachten van FNV wekken verbazing. „Juist omdat we doorgaans een goede band met de bond hebben.”