DSM-baas in toezichtsraad World Economic Forum

Topman Feike Sybesma van speciaalchemiebedrijf DSM heeft er een erebaan bij. De Nederlander is benoemd tot lid van de raad van toezicht van het World Economic Forum (WEF). Vanuit die functie moet hij toezien op de „missie en waarden” van de organisatie achter de jaarlijkse topbijeenkomst in Davos.

Volgens het WEF is een plek in de zogeheten Board of Trustees weggelegd voor buitengewone leiders uit de zakenwereld, politiek, academische wereld of maatschappelijke organisaties. Naast Sybesma is ook Laurence Fink, topman van ’s werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock, benoemd tot nieuw lid van de toezichthoudende raad.

Zij vergezellen onder andere Christine Lagarde, de scheidend IMF-directeur en de toekomstige voorzitter van de Europese Centrale Bank. Ook de voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore, gouverneur Mark Carney van de Bank of England, toekomstig voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en cellist Yo-Yo Ma zitten de raad. Voorzitter is de de oprichter van het WEF, Klaus Schwab.