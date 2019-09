DSM-baas: alles afstoten wat milieu schaadt

Speciaalchemiebedrijf DSM wil alle activiteiten afstoten die schadelijk zijn voor het milieu. Dat zei topman Feike Sijbesma in een interview met persbureau Bloomberg.

„Ik heb alles afgestoten of wil alles afstoten wat te maken heeft met het schaden van het milieu, puur plastic en bulkchemicaliën”, zo tekende Bloomberg op. „Niets is taboe.”

Sijbesma maakt zich al jaren hard voor duurzaamheid. Volgens hem kunnen bedrijven het zich niet permitteren om maatschappelijke trends en risico’s te negeren, omdat ze dan problemen kunnen krijgen met het aantrekken van talent of kunnen stuiten op consumenten die het bedrijf links laten liggen. „Dan verlies je je bestaansrecht.”

Zaterdag sprak Sijbesma zich in het FD ook al uit over duurzaamheid. Hij is een groot voorstander van CO2-beprijzing voor bedrijven. Volgens hem is dat noodzakelijk omdat bedrijven een bijdrage moeten leveren aan de klimaatdoelen van Parijs. Plannen van individuele landen zoals Nederland en Duitsland om zelf uitstootheffingen in te voeren zijn volgens hem niet nodig. Het huidige Europese handelssysteem voor emissierechten zou namelijk goed beginnen te werken.