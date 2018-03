Drukte op Eerlijke Bankwijzer over ING

De grote maatschappelijke ophef rond de salarisverhoging voor topman Ralph Hamers van ING is duidelijk merkbaar op de Eerlijke Bankwijzer. Volgens de site die banken vergelijkt op het gebied van onder meer bonusbeleid, mensenrechten, duurzaamheid en andere thema’s was een opvallend sterke stijging van het aantal bezoekers te zien, net als van de hoeveelheid klachten die binnenkwamen over ING.

Volgens Peter Ras, projectleider van de Eerlijke Bankwijzer, waren er donderdag 7000 bezoekers voor de site, terwijl dit er op een normale dag ongeveer 200 zijn. Verder werden via de site in één dag 225 klachten ingediend over ING, tien keer meer dan het totaal aantal klachten op een gemiddelde dag, en dat aantal loopt nog verder op. De klachten zijn direct doorgestuurd naar de bank.

Ook op sociale media zoals Twitter en Facebook is er veel te doen over de salarisverhoging van 50 procent voor Hamers. De topman gaat daarmee jaarlijks 3 miljoen euro verdienen.

ING had bij de Eerlijke Bankwijzer al de laagste score als het gaat om bonusbeleid. Dat komt volgens Ras omdat de bank bonussen voor zijn bankiers niet koppelt aan tevredenheid van werknemers en duurzame criteria, maar juist aan doelstellingen voor bijvoorbeeld winstgevendheid.

De Eerlijke Bankwijzer vindt de enorme loonsverhoging voor de topman van ING dan ook maatschappelijk onverantwoord. „Het is niet uitlegbaar voor het personeel van ING die het moet doen met een loonsverhoging van slechts 1,7 procent”, zegt Ras. Hij wijst daarbij op de toenemende inkomensongelijkheid die door staatshoofden en bedrijfsleiders wereldwijd als een van de grootste bedreigingen wordt gezien. „Het lijkt erop dat we niets hebben geleerd van de financiële crisis.”

ING liet in een reactie weten dat de ophef rond de loonsverhoging voor Hamers niet heeft geleid tot een merkbare toename van het aantal klanten dat rekeningen opzegt. „We hebben miljoenen klanten en elke dag komen er mensen bij en gaan mensen weg. Het beeld is nu weinig anders”, verklaarde een woordvoerder van de bank.