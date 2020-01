Drukte in winkelstraten neemt voor tweede jaar op rij af

De drukte in de Nederlandse winkelstraten is tanende. Vorig jaar liepen er voor het tweede jaar op rij minder mensen door de straten dan een jaar eerder. Dat meldde onderzoeksbureau RMC op basis van tellingen van shoppers door wifi-sensoren van Citytraffic. Op toplocaties als de Kalverstraat in Amsterdam nam de drukte nog sneller af dan in een gemiddelde winkelstraat.

Winkelgebieden kampen met fikse concurrentie van online winkelen, schrijven de onderzoekers. Veel consumenten kopen spullen alleen op internet of winkelen heel gericht in de winkelstraat na eerder via het internet onderzoek te hebben gedaan. Ook helpt het niet mee dat het aanbod aan winkelketens steeds kleiner wordt, aldus RMC. Een keten als CoolCat en veel vestigingen van bijvoorbeeld Intertoys verdwenen vorig jaar uit het straatbeeld door faillissementen. Verder schrikt het gebrek aan parkeermogelijkheden consumenten af. Dat allemaal droeg eraan bij dat er vorig jaar 1,7 procent minder bezoekers door de winkelstraat passeerden.

Black Friday, een koopjesdag overgewaaid uit de Verenigde Staten, bleek vorig jaar de drukste dag in de winkelstraten. In de jaren daarvoor waren dat Koningsdag of de dag voor kerst.

De winkelstraat zal in het nieuwe decennium geen achterhaald concept worden, stellen de onderzoekers. De grenzen van online shoppen komen in zicht met hogere postkosten. Eindeloos pakketjes heen en weer sturen is belastend voor het milieu. De fysieke winkel wordt waarschijnlijk wel moderner. Zo is een digitale koopknop in de winkel volgens de onderzoekers niet ondenkbaar. Klanten kunnen dan uit het hele aanbod van een merk kiezen.