Drukte bij bijeenkomst FNV over acties Tata Steel

Op de speciale bijeenkomst van FNV over mogelijke acties tegen Tata Steel zijn al veel vakbondsleden afgekomen. Als voorzorgsmaatregel tegen corona wordt de raadpleging op een groot parkeerterrein in Beverwijk gehouden, waar personeel van de staalfabrikant vanuit de auto hun stem kunnen laten horen.

Op het terrein, de overdekte markt Bazaar in Beverwijk, staan inmiddels twaalf rijen van in totaal zo’n 500 auto’s geparkeerd. Ook zijn er tientallen mensen op de fiets gekomen om bij de FNV-bijeenkomst te zijn.

FNV noemde eerder deze week acties bij Tata Steel Nederland „onvermijdelijk”. De staalfabrikant ging niet in op eisen die de vakbond in een ultimatum had gesteld. FNV eist dat Tata Steel zich houdt aan een werkgelegenheidspact, en dat garanties over werkgelegenheid worden verlengd.