Drukste Cyber Monday ooit in VS

Cyber Monday, de dag waarop consumenten doorgaans online op jacht gaan naar koopjes voor het feestdagenseizoen, was de drukste winkeldag ooit voor Amerikaanse webwinkels. Volgens een rapport van Adobe Analytics werd er op de eerste maandag na Thanksgiving voor bijna 8 miljard dollar aan spullen aangeschaft online.

Veel Amerikaanse shoppers deden hun bestelling via de smartphone, zo meldden de onderzoekers. Mobiele aankopen waren maandag goed voor 2,2 miljard dollar aan aankopen. Vooral de trend ‘online aankopen en fysiek in de winkel ophalen’ wint volgens Adobe aan populariteit.

Sowieso hebben onlinewinkelbedrijven niet te klagen over belangstelling de voorbije dagen. In de vijfdaagse winkelperiode na Thanksgiving stegen de opbrengsten bij tachtig van de honderd grootste webwinkels in de VS met meer dan 23 procent in vergelijking met vorig jaar.