Drukkerij Roto Smeets vraagt faillissement aan

De eigenaar van Roto Smeets, drukker van onder meer RDMagazine, heeft woensdag bij de rechtbank in Amsterdam faillissement aangevraagd.

RDMagazine is de zaterdagse bijlage bij het Reformatorisch Dagblad. Directeur Cornell Heutink van de Erdee Media Groep, uitgever van het RD, verwacht van het faillissement geen gevolgen voor het magazine. Het drukken gaat gewoon door.

Roto Smeets heeft drukkerijen in Deventer, Weert en Doetinchem (Senefelder Misset), waar in totaal zo’n achthonderd mensen werken. Bekende bladen die worden gedrukt zijn ANWB Kampioen, Libelle, Donald Duck en vakblad Boerderij. De onderneming kreeg onlangs al uitstel van betaling om de mogelijkheden van een reorganisatie te onderzoeken, maar die bleek niet meer haalbaar.

Bernard van Iren, bestuurder bij vakbond FNV, zegt in De Gelderlander dat er volgens de directie van Roto Smeets belangstelling is voor een overname. Onduidelijk is of dat een of meer van de drukkerijen betreft.

Roto Smeets was sinds 2017 eigendom van de Circle Media Group (CMG), die ook drukkerijen heeft in andere Europese landen. Het concern liet dinsdag weten dat het met de curator wil gaan kijken of er nog een doorstart inzit, onder meer om zoveel mogelijk banen te behouden.

Volgens CMG-topman Joost de Haas liggen uitdagende marktomstandigheden in de Europese grafische industrie ten grondslag aan de problemen.