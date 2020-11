Drukker op eerste dag bij loket voor nieuwe loonsubsidie

Het is op de eerste dag drukker geweest bij het loket voor de nieuwe loonsubsidieregeling voor werkgevers dan bij de vorige regeling. Rond 16.00 uur meldde uitkeringsinstantie UWV dat 7000 bedrijven hadden aangeklopt voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Toen op 6 juli de tweede NOW-regeling opende, kwamen op dag één op dit tijdstip ruim 5500 aanvragen binnen. De nieuwe ronde loopt, met terugwerkende kracht, van begin oktober tot eind december.

„De gedeeltelijke lockdown en de recente aanscherpingen komen in bepaalde sectoren hard aan”, zegt UWV-bestuurder Janet Helder. „Bovendien is de periode waarin een aanvraag kan worden gedaan dit keer relatief kort.” Aanvragen kunnen tot en met zondag 13 december worden ingediend.

De drukte was wel veel minder groot dan bij de eerste aanvraagperiode, aan het begin van de coronacrisis. Toen kreeg het UWV op de eerste dag dat het loket open was meer dan 35.000 aanvragen te verwerken.

De voorwaarden voor de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) zijn gewijzigd. Zo is de tegemoetkoming in de loonkosten teruggeschroefd van 90 naar maximaal 80 procent. De tegemoetkoming wordt niet verlaagd als het bedrijf personeel moet ontslaan.

Voor de eerste periode aan het begin van de coronacrisis kende het UWV bijna 140.000 aanvragen toe. In de tweede periode, toen de coronamaatregelen werden versoepeld en bedrijven de tegemoetkoming minder hard nodig hadden, waren dat ongeveer 63.000 toekenningen.