Drukker Donald Duck en Libelle failliet

Drukker Roto Smeets, die onder meer de Libelle en de Donald Duck vervaardigt, is failliet verklaard. De rechter heeft tevens een curator benoemd voor de onderneming waar circa 800 mensen werken. Die zal nu moeten gaan kijken of er nog een doorstart in zit, onder meer om zoveel mogelijk banen te behouden.

Eigenaar Circle Media Group (CMG) vroeg bij de rechtbank in Amsterdam eerder deze week bankroet aan voor zijn Nederlandse drukkerijen. De onderneming verkeert al langer in financiële problemen door een verslechtering van de markt voor grafisch werk.

Abonnees van Donald Duck en Libelle hoeven niet te vrezen dat ze hun blad een tijdje moeten missen. Uitgever Sanoma heeft al laten weten dat de drukkerijen voorlopig nog blijven draaien. „Wij geven de garantie dat die bladen gewoon blijven verschijnen, abonnees hoeven zich geen zorgen te maken”, verklaarde een woordvoerster van Sanoma eerder deze week.