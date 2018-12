Drukke kerstperiode voor webwinkels

Webwinkels CoolBlue en Bol.com hebben een drukke kerstperiode. Elektronicaverkoper CoolBlue spreekt zelfs van zijn drukste kerst ooit, terwijl Bol.com zegt zijn eigen verwachtingen te overtreffen. Voor beide bedrijven was maandag de drukste dag waarbij records werden gebroken.

Bij CoolBlue zijn draadloze koptelefoons van Apple en Sony populair. Ook draadloze speakers van JBL doen het goed net als de fitness-trackers van Fitbit en elektrische tandenborstels van Philips. Bij Bol.com vliegen computerspellen als Super Smash Brothers en Red Dead Redemption 2 over de toonbank. Verschillende boeken waaronder de biografie van Michelle Obama zijn ook populair. Veel vrouwen krijgen het parfum Seductive van Guess of doucheschuim van Rituals onder de kerstboom.

Bij Bol worden de meeste cadeaus in de avond besteld. Maandagavond na 20.00 uur was de drukste avond ooit qua bestellingen. Op het hoogtepunt werden er 25 artikelen per seconden verkocht. Bol.com denkt nu in november en december 22 miljoen bestellingen af te leveren in Nederland en Belgiƫ. Eerder dacht het bedrijf dat dat er 20 miljoen zouden zijn.

CoolBlue bezorgt ondertussen in zes grote Nederlandse steden en Antwerpen per bakfiets. Van alle kleine pakketjes wordt in die steden 60 procent op deze manier bezorgt. Dat leidt ertoe dat de bezorgers van CoolBlue dagelijks 1250 kilometer fietsen.