Drukke decembermaand voor webwinkels

Webwinkels beleven een drukke decembermaand. Elektronicaverkoper Coolblue spreekt zelfs van zijn drukste kerstperiode ooit. Bol.com zegt zijn eigen verwachtingen te overtreffen. Voor beide bedrijven was maandag de drukste dag van de week, waarbij records werden gebroken.

Ook bij boekhandel en uitgeverij Den Hertog in Houten is er sprake van topdrukte dankzij verkopen via internet. „Het is echt een topmaand”, zegt manager Lourens Buijs. „De internetverkopen stijgen steeds harder.” Hij schat dat een jaar of vier geleden de verkopen via internet en fysieke winkels op gelijke hoogte kwamen. „Maar terwijl de verkoop in fysieke winkels redelijk gelijk blijft, wordt het aandeel van onze omzet dat we via internet behalen steeds groter.”

Koptelefoons

Bij Coolblue zijn draadloze koptelefoons van Apple en Sony populair. Ook draadloze speakers van JBL doen het goed, net als de fitness-trackers van Fitbit en elektrische tandenborstels van Philips.

Bij Den Hertog zien ze niet dat bepaalde producten bijzonder populair zijn. Buijs: „We zien eigenlijk juist steeds minder dat bepaalde producten er echt uitspringen. Het aanbod wordt groter en de verkoop wordt juist eerder diverser.” Zelfs als het gaat om productgroepen blijft het beeld divers, zegt de manager van de christelijke boekhandel, al merkt hij wel dat vooral dagboeken en kinderboeken het in december altijd goed doen.

Bij Bol.com worden de meeste cadeaus ‘s avonds besteld. Afgelopen maandagavond was de drukste avond ooit. Op het hoogtepunt werden er 25 artikelen per seconde verkocht. De webwinkel denkt in november en december in totaal 22 miljoen bestellingen af te hebben geleverd in Nederland en België. Eerder dacht het bedrijf dat dit er 20 miljoen zouden zijn.

Coolblue bezorgt in zes Nederlandse steden en Antwerpen per bakfiets. Van alle kleine pakketjes wordt in die steden 60 procent op deze manier bezorgt. Dat leidt ertoe dat de bezorgers van Coolblue dagelijks 1250 kilometer fietsen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam donderdag met een analyse van het online koopgedrag van Nederlanders. In 2018 is het aantal mensen dat online aankopen doet verder gestegen. Waar in 2012 door 64 procent van de mensen wel eens iets online werd aangeschaft, is dit percentage inmiddels gestegen naar 78 procent.

Ouderen

Onder 65-plussers steeg online shoppen het hardst; van 25 procent in 2012 naar 45 procent in 2018. Van de 25- tot 45-jarigen kocht 94 procent in 2018 iets online; van de 45- tot 65-jarigen 83 procent. In 2012 was dat nog respectievelijk 83 en 64 procent.

Online shoppers kochten in 2018 het vaakst kleding of sportartikelen (56 procent), reizen en vakanties (50 procent), kaartjes voor evenementen (46 procent) en huishoudelijke goederen en apparaten (38 procent). De grootste groei is te zien in de categorieën kleding of sportartikelen en huishoudelijke goederen en apparaten. In 2012 gaf achtereenvolgens nog 31 en 16 procent aan deze producten gekocht te hebben.