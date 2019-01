Drukke beursweek voor de boeg

Beleggers krijgen de komende week een grote stroom aan bedrijfsresultaten voor de kiezen. In Amsterdam openen onder meer AEX-fondsen Philips, KPN, Unilever, Shell en Signify de boeken. Ook internationaal puilt de bedrijfsagenda uit. Bovendien staan er de nodige economische cijfers op de agenda en neemt de Federal Reserve een besluit over de rente in de VS.

In Amsterdam krijgt het kwartaalcijferseizoen dinsdag een vervolg met de cijferpublicatie van zorgtechnologiebedrijf Philips. Een dag later is het onder meer aan telecombedrijf KPN om de boeken te openen. Olie- en gasconcern Shell en voedings- en verzorgingsmiddelenreus Unilever volgen op donderdag. De laatste dag van de week is het de beurt aan verlichtingsbedrijf Signify.

Elders in Europa staan onder meer cijfers op het programma van Hennes & Mauritz, Siemens, Roche en Deutsche Bank. Vanuit de VS komen er rapportages van tech- en internetgrootmachten Apple, Microsoft, Facebook en Amazon, terwijl ook oliereuzen Chevron en ExxonMobil en farmaceut Pfizer hun kwartaalresultaten delen. Verder staan bekende namen als Harley-Davidson, Tesla, Visa en Manpower op de rol.

Naast al het bedrijfscijfergeweld wordt er uitgekeken naar belangrijke economische publicaties. Een traditionele blikvanger is het maandelijkse Amerikaanse banenrapport, dat zoals altijd op de eerste vrijdag van de maand wordt gepubliceerd. Ook volgen cijfers over de economische groei in de VS, maar deze zijn mogelijk vertraagd in de nasleep van de shutdown waarbij overheidsdiensten dichtbleven.

In Europa wordt met name gelet op de schattingen van de inflatie en de economische groei in de eurozone. Beide ontwikkelingen kunnen druk zetten op het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die tornt voorlopig niet aan de rente en herinvesteert vrijkomend geld van obligaties die in het opkoopprogramma zijn gekocht. ECB-president Mario Draghi wees er op dat het risico op een economische neergang is toegenomen.

De Amerikaanse tegenhanger van de ECB, de Federal Reserve, neemt woensdag een besluit over het monetaire beleid in de VS. Over het algemeen wordt echter verwacht dat de Fed deze week zijn kruit droog houdt.