„Druk Trump op Federal Reserve gevaarlijk”

De druk die de Amerikaanse president Donald Trump uitoefent op de Federal Reserve kan gevaarlijke gevolgen hebben. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat vreest voor fouten in het monetaire beleid met alle gevolgen van dien voor de Amerikaanse economie.

„Het ondermijnen van de onafhankelijkheid van de centrale bank kan gevaarlijk zijn”, zei Tobias Adrian, directeur van de afdeling monetaire en kapitaalmarkten bij het instituut. Trump heeft de Fed herhaaldelijk bekritiseerd en vindt dat de koepel van centrale banken niet meer doet voor de economie. Vorige week riep hij de centrale bank op de rente te verlagen en weer obligaties op te gaan kopen.

In de jaren 70 zette de Amerikaanse president Richard Nixon de toenmalige Fed-voorzitter Arthur Burns onder druk om de rente te verlagen, zei Adrian. „Er is veel wetenschappelijk bewijs dat dat geleid kan hebben tot een te los monetair beleid in de Verenigde Staten.”