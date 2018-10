„Druk op positie topman Unilever”

De positie van Unilever-topman Paul Polman staat onder druk nu het bedrijf het plan om de structuur te versimpelen voorlopig in de ijskast heeft gezet. Dat zeggen kenners van handelshuis Investec. Volgens hen is de beslissing voor Polman „ietwat vernederend” en zal Unilever binnen een jaar met een opvolger voor hem op de proppen komen.

Ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) ziet de beslissing als een fout van Polman. „Unilever geeft wel hoog op van engagement met aandeelhouders, maar dit is volkomen verkeerd ingeschat door Polman en de zijnen”, zegt voorzitter Paul Koster, die op zich voorstander was van het plan. „Het blijkt ook dat de dividendbelasting op geen enkele manier een rol heeft gespeeld bij de aandeelhouders in Engeland.”

Er gaan al langer geluiden dat Polman, die sinds 2009 aan het roer staat van het Brits-Nederlandse bedrijf, binnen afzienbare tijd zijn vertrek zal aankondigen. Zelf zei de topman eerder al dat hij het liefst ziet dat een opvolger intern wordt gevonden. Vorig jaar meldden Britse media nog dat Unilever een headhunter had ingeschakeld om een vervanger voor Polman te zoeken.

Volgens Investec betekent het schrappen van het plan ook slecht nieuws voor mogelijke overnames door Unilever. Vooral grotere overnames zullen door het uitblijven van de versimpeling van de structuur verhinderd worden, menen de kenners.