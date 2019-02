Druk Nederland het best voorbereid op zelfrijdende auto

Nederland is wereldwijd gezien het best voorbereid op de komst van de zelfrijdende auto. Met een overheidssubsidie van minstens 50 procent zijn er mooie stappen te maken, zelfs in het kleine Nederland.

De voordelen van zelfrijdende auto’s zijn groot, stelt onderzoeks- en adviesbureau KPMG in een dinsdag verschenen studie. Niet alleen qua veiligheid, maar ook financieel gezien. Het levert de overheid en de maatschappij miljarden euro’s op.

Nederland is volgens de studie wereldwijd het best voorbereid op deze vorm van mobiliteit. Dat heeft te maken met „een goed onderhouden wegennet, de kwaliteit van de digitale infrastructuur en een overheidsbeleid dat het grootschalig testen van zelfrijdende auto’s en vrachtwagens mogelijk maakt.”

Op het eerste gezicht is het enigszins opmerkelijk dat ons land zo hoog scoort. Nederland is dichtbevolkt en zeker in stedelijk gebied is het een enorme uitdaging om zelfrijdende auto’s in te zetten. Denk alleen al aan de duizenden fietsers die onverwachte bewegingen maken. Ga daar als computer op wielen maar eens goed mee om. En dat niet één keer, maar altijd.

Singapore, Noorwegen, de Verenigde Staten en Zweden bezetten de andere plekken in de top 5 van landen die het meest voorbereid zijn op de komst van de zelfrijdende auto. Dat klinkt al wat logischer: autonoom rijdende auto’s op de kilometers lange –en enigszins rechte– wegen in de VS of Zweden.

Heel moeilijk

Volgens de studie moet het drukke Nederland het dan ook niet in eerste instantie hebben van zelfrijdende auto’s op de openbare weg. Want ja, die fieters, ziet ook Stijn Groen van KPMG. „In stedelijke, drukke gebieden zal het heel moeilijk zijn om te starten met zelfrijdende auto’s.” Daarom wijst het rapport allereerst naar de transportsector, de havens en Schiphol.

Als het om de transportsector gaat, loopt Nederland inderdaad voorop. In 2015 startte de eerste pilot met het zogeheten platooning: vrachtwagens die kort achter elkaar rijden en elkaar via sensoren en radar volgen. In de voorste truck zit een chauffeur, de andere wagens zijn onbemand. Ideaal voor distributievervoer.

Ook in de haven van Rotterdam en op Schiphol is het relatief eenvoudig om zelfrijdende trucks en wagens in te zetten voor het vervoer van containers en bagage. De studie laat niet zien welke investeringen er per sector nodig zijn.

Aanschafprijs

Wel berekende KPMG hoeveel miljarden de nieuwe vorm van mobiliteit in het laatje brengt. „In totaal levert een volledige invoering van de zelfrijdende elektrische auto de maatschappij en de overheid een bedrag op van 175 miljard euro.”

Dit zou volgens de onderzoekers betekenen dat de overheid in staat is om elke burger tegemoet te komen met een subsidie van 54 procent op de aanschafprijs van het voertuig. Dat zou voor veel mensen de nu nog onbetaalbare elektrische, en straks zelrijdende auto –neem de Tesla– een stuk dichterbij brengen.

Overigens zijn er nog uitdagingen genoeg voor het zover is. Denk aan een volledig dekkend 5G-netwerk om auto’s met elkaar te kunnen laten communiceren. En aan de beveiliging van auto’s tegen hackers.

Maar als het eenmaal zover is, liggen de voordelen voor het oprapen: 632 miljoen ton minder CO2-uitstoot in 30 jaar, 90 procent minder ongevallen en 500 dodelijke verkeersslachtoffers per jaar minder. Dat is op z’n minst een investering waard.