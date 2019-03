Droogte raakt veevoerreus

Veevoerfabrikant ForFarmers heeft in 2018 een winst behaald van 58,6 miljoen euro, evenveel als in 2017. De omzet groeide met 8,4 procent naar 2,4 miljard euro.

Het bedrijf produceerde ruim 10 miljoen ton veevoer, krap 5 procent meer dan in 2017. Die toename was voor meer dan de helft te danken aan overnames.

Topman Yoram Knoop noemde 2018 woensdag „een jaar met twee gezichten.” ForFarmers nam vier bedrijven over en is nu actief in vijf landen. De hoeveelheden veevoer voor herkauwers, varkens en pluimvee zijn ongeveer gelijk.

Aan de andere kant had de voergigant in het najaar last van druk op de resultaten door de effecten van de uitzonderlijk warme en droge zomermaanden. Het bedrijf moest meer kosten maken voor de aanvoer van grondstoffen, die veelal per schip bij de fabrieken komen. Ook moesten hogere prijzen voor de grondstoffen worden betaald. Vooral in Nederland en Polen kon ForFarmers die stijging niet volledig doorberekenen aan zijn klanten.

Vanwege de huidige marktomstandigheden wil ForFarmers de kosten de komende twee jaar verlagen. Daarbij kijkt het bedrijf naar vermindering van het aantal fabrieken. Ook zal gesneden worden in het personeelsbestand.