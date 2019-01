Droogte leidt tot lagere melkproductie

De Nederlandse melkproductie lag vorig jaar zo’n 3 procent lager dan in 2017.

Dat meldde Boerderij, het vakblad voor de agrarische sector, donderdag op basis van cijfers van de Rabobank. De laatste maanden van het jaar is de productie fors gekrompen, een resultaat van de droogte. In hoeverre de inkrimping van de veestapel een rol speelde bij de lagere productie, werd niet vermeld.

De melkprijs is met 1,82 euro per 100 kilo iets lager dan eind 2017. Dat komt volgens de bank doordat basiszuivelproducten wereldwijd minder opbrengen.

Deze daling is volgens de Rabobank niet helemaal doorvertaald naar de melkprijzen in de Europese Unie. Toch denkt de bank dat de melkprijs zich in het eerste kwartaal van 2019 herstelt. Dat baseert de Rabobank op de kleine groei van de zuivelproductie in de regio’s waar de EU naar exporteert.

De kleine voorraad melkpoeder in de EU is ook gunstig voor de melkprijs. De EU heeft in de laatste twee maanden 116.687 ton melkpoeder van de hand gedaan.

Ook in de rest van de wereld had de droogte gevolgen voor de zuivelproductie. In de hele Europese Unie en Australië bleef die productie stabiel. Dat kwam mede door mindere kwaliteit van het veevoer door watertekorten.

In de Verenigde Staten werd het afgelopen jaar 1 procent meer melk geproduceerd dan in het jaar ervoor. Dit is procentueel de kleinste groei sinds 2013. De Rabobank verwacht dat de veestapels in de VS, de EU en Australië krimpen vanwege de hoge kosten voor de boeren en de lage zuivelprijzen.