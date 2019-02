Droogte en lage suikerprijs drukken inkomen bietenteler

Akkerbouwers ontvangen voor hun in 2018 geoogste suikerbieten een prijs die 22 procent lager ligt dan een jaar eerder. Omdat ook de oogst tegenviel, duikelt de financiële opbrengst per hectare zelfs met 34 procent.

Dat blijkt uit cijfers die Cosun, de coöperatie van bietentelers, donderdag in Breda heeft bekendgemaakt.

De boeren ontvangen voor bieten die ze binnen hun quotum hebben geleverd 35,59 euro per ton, bij een gemiddelde kwaliteit. Vorig jaar was dat 45,65 euro. De prijs voor zogeheten surplusbieten gaat van 28,98 naar 30,72 euro per ton.

De sterke daling van de bietenprijs heeft alles te maken met de situatie op de wereldsuikermarkt. Die liet in 2018 de laagste notering zien in de afgelopen tien jaar. De afschaffing van de Europese suikerquota leidde in 2017 tot een forse uitbreiding van de bietenteelt in Europa. Dat jaar was ook nog eens sprake van een bijzonder goede oogst. De suiker uit die bieten kwam vorig jaar op de markt, met forse prijsdalingen als gevolg.

De hele Europese suikerindustrie is daardoor in problemen gekomen, stelt Cosun. Suiker Unie, de Cosun-dochter die de Nederlandse bieten verwerkt, is in de rode cijfers beland.

Daar komt voor de akkerbouwers nog bij dat de extreme droogte afgelopen seizoen tot tegenvallende oogsten heeft geleid. Cosun berekent de gemiddelde financiële opbrengst per hectare voor de telers op 2666 euro. Over oogst 2017 was dat 4041 euro.