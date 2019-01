Drones op Gatwick kostten easyJet miljoenen

De problemen met drones op de Londense luchthaven Gatwick hebben budgetluchtvaartmaatschappij easyJet 15 miljoen pond gekost. Omgerekend is dat ongeveer 17 miljoen euro. Vlak voor de kerst konden veel vluchten niet vertrekken omdat drones rond de start- en landingsbaan waren gesignaleerd.

Aan onder meer het omboeken en opvangen van reizigers was easyJet 10 miljoen pond kwijt. Daarnaast denkt de luchtvaartmaatschappij zo’n 5 miljoen pond mis te zijn gelopen aan omzet omdat er minder werd geboekt.

De prijsvechter vervoerde in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer passagiers. In de maanden oktober tot en met december vlogen ruim 15 procent meer reizigers met de maatschappij die in totaal 21,6 miljoen passagiers telde. Dat was mede te danken aan een capaciteitsvergroting van ruim 18 procent. Die capaciteit had nog groter kunnen uitvallen, maar late leveringen van nieuwe Airbus-vliegtuigen gooide roet in het eten.

De omzet ging door die passagiersgroei met 13,7 procent omhoog tot 1,3 miljard pond. Wel daalde de omzet per vliegtuigstoel met 4,2 procent tegen gelijkblijvende valutakoersen, al had de prijsvechter daar op gerekend.

EasyJet verwacht dat de capaciteit in heel het boekjaar 2019 met 10 procent groeit. Ook zegt het bedrijf goed voorbereid te zijn op de brexit. Zo zijn er al 130 vliegtuigen in Oostenrijk geregistreerd.