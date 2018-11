Drogist Etos en franchisers eens over webshop

Drogisterijketen Etos heeft afspraken gemaakt met zijn franchisers over internetverkopen. Hierdoor kan de nieuwe webshop van deze Ahold Delhaize-dochter begin 2019 in de lucht gaan. De nieuwe overeenkomst bepaalt dat zelfstandige Etos-ondernemers dan meedelen in de online behaalde omzet.

Discussies met franchisers over het verdelen van onlineomzet en -kosten kunnen soms hoog oplopen. Bij winkelketen HEMA speelden eerder dit jaar zelfs rechtszaken over dit onderwerp, alvorens partijen hun geschillen bijlegden door toedoen van de nieuwe eigenaar Marcel Boekhoorn. Nog niet zo lang geleden heeft Ahold Delhaize-dochter Gall & Gall ook al afspraken gemaakt met franchisers op het gebied van e-commerce.

Met 546 winkels en 5000 medewerkers is Etos een van de grootste drogisterijketens van Nederland. De onderneming werd in 1919 opgericht als coöperatie voor werknemers van het Philips-concern en in 1931 geprivatiseerd onder de naam Etos. Sinds 1973 is de keten onderdeel van het moederbedrijf van supermarkt Albert Heijn.