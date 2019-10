Driejarenplan moet winst eBay opkrikken

Internethandelaar eBay geeft zichzelf drie jaar de tijd om de winstmarges bij de onderneming te verbeteren. Daarbij is de toekomst van ticketverkoper StubHub nog ongewis, zo meldde het moederbedrijf van het Nederlandse Marktplaats in zijn handelsupdate over het derde kwartaal.

Over de toekomst van StubHub wordt voor de volgende handelsupdate beslist. Van eBay was al bekend dat het zijn activiteiten en portefeuille strategisch tegen het licht houdt. Het driejarenplan moet bij afronding zorgen voor een winstmargeverbetering met 3 procentpunt. Daarbij moet meer geld zijn vrijgemaakt voor investeringen, onder meer door kostenbesparingen.

EBay sloot het derde kwartaal af met een omzet van 2,6 miljard dollar, gelijk aan een jaar eerder. De aangepaste nettowinst kwam uit op 563 miljoen dollar. Het aantal actieve gebruikers steeg met 4 procent. De omzetvooruitzichten van het lopende kwartaal van 2,77 miljard tot 2,82 miljard dollar was minder dan de gemiddelde verwachting van kenners.

EBay werd de afgelopen periode onder druk gezet door activistische aandeelhouder Elliott Management, die wilde dat het bedrijf belangen in een aantal bedrijven zou afstoten. Topman Devin Wenig kondigde vorige maand zijn vertrek aan, omdat hij niet op één lijn zou zitten met het nieuwe bestuur.