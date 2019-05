Driedubbel glas in een Duitse soldatenwoning

Het was een tochtig Duits soldatenonderkomen. Het wordt een huis met driedubbel glas en geïsoleerde muren. Geholpen door de overheid maakt Michiel Snijders (41) zijn toekomstige woning duurzamer.

„Mooi, hè?” Glimlachend wijst Michiel Snijders op zijn erf naar rondscharrelende kippen van de buren. Al even verguld is hij met de vele bomen aan de Harenbergweg ten noorden van Enschede. Met zijn gezin wil hij eind deze zomer zijn intrek nemen in een in 1940 gebouwde woning voor Duitse soldaten. Hij kocht het pand eind 2017.

De verhuizing van de drukke binnenstad van Enschede naar deze lommerrijke laan heeft wel wat voeten in de aarde. Snijders, werkzaam bij een bank, nam begin maart drie maanden verlof om een steentje bij te dragen aan de facelift van zijn bijna tachtig jaar oude woning. „We hebben het huis helemaal gestript”, vertelt hij aan een campingtafeltje aan het eind van een klusdag.

soldatenwoning

Een steun in de rug krijgt Snijders van het Nationaal Energiebespaarfonds. Die in 2014 opgerichte organisatie moet vergroening van woningen stimuleren. Omdat de Enschedeër zijn woning op allerlei fronten duurzamer maakt, ontvangt hij tegen een gunstige rente een lening van zo’n 60.000 euro.

Op internet zoekend naar subsidiemogelijkheden ontdekte Snijders het bestaan van het Nationaal Energiebespaarfonds. Steeds meer Nederlanders kloppen aan bij die organisatie. In het „recordjaar” 2018 verstrekte het fonds ruim 113 miljoen euro aan zogeheten Energiebespaarleningen. Het eerste kwartaal van dit jaar staat de teller op krap 40 miljoen, berichtte het Reformatorisch Dagblad dinsdag.

Potdicht

Isolatie. Onmiskenbaar is dat een sleutelwoord in de verbouwingsoperatie. Stapels met geel isolatiemateriaal vallen bij een rondleiding al gauw in het oog. Al maakten de Duitsers in 1940 de muren van de woning 60 centimeter dik, het pand is toch zo tochtig als wat. „De kou komt er doorheen.” Om tocht te weren, en dus energie te besparen, zijn onder meer de buitenmuren aan de binnenzijde voorzien van isolatiemateriaal. „We maken het huis potdicht”, legt Snijders uit.

Ook de bovenkant van het vroegere soldatenhonk is grondig aangepakt. „We hebben het asbestdak er afgehaald. Ik dacht: Weg met dat spul.” Daarvoor in de plek kwam een stalen dakconstructie. „Tussen die constructie en de dakpannen zit een 30 centimeter dik pak aan isolatiemateriaal.”

Nieuwe ramen zijn triple, dus driedubbel, uitgevoerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor het opvallende, langwerpige raam in het schuin aflopende dak. „Met dit glas, 5,5 centimeter dik, verliezen we maar weinig warmte. Bijkomend voordeel is dat het triple glas geluid dempt. Dus als de regen op het raam slaat, maakt dat minder lawaai dan gebruikelijk.”

Ook een groene actie: de woning wordt voorzien van zogeheten balansventilatie. Idealiter hoef je dan voor frisse lucht geen raam open te gooien. „Met dit systeem kan de frisse buitenlucht eerst worden opgewarmd met de al warme lucht die in de woning is weggezogen. Het systeem bespaart energie en voorkomt tocht.” Op papier doen die nieuwe, hippe systemen het altijd perfect, maar in de praktijk loopt het wel eens anders? „Je moet op tijd filters vervangen, anders wordt het binnen bedompt. En je kunt altijd een raam open zetten.”

Vloerverwarming in het hele huis, maar ook sensoren moeten eveneens energie besparen. Snijders, vader van drie jonge kinderen: „We hebben nauwelijks lichtschakelaars. Lampen springen alleen aan bij beweging. Dus onze kinderen kunnen het licht niet meer aan laten staan.”

Gas

„Omdat het niet rendabel is” waagt Snijders zich vooralsnog niet aan een warmtepomp, al heeft hij leidingen voor de zekerheid wel aangelegd. Ook plaatst de Enschedeër nog geen zonnepanelen op het dak. „Vanwege de schaduw van de bomen zou het huidige type zonnepanelen nog te weinig redenement opleveren.” De familie blijft dus vooralsnog gas gebruiken. „We hangen de meest zuinige hr-ketel op.”

Na de renovatie moet het pand er een tijd tegenaan kunnen. „Ik hoop dat ons tachtig jaar oude huis nog weer tachtig jaar meegaat.”