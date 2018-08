Drie ton boete voor onlinecasino’s

De onlinecasino’s Oranje en Kroon hebben een boete van 300.000 euro gekregen van de Kansspelautoriteit, aldus de Zweedse eigenaar Betsson. De twee sites hebben geen vergunning om Nederlandse consumenten te laten gokken.

De Nederlandse gokmarkt zou in 2015 worden vrijgegeven, maar dat werd niet gehaald. In de tussentijd zijn de nodige bedrijven wel al actief op de Nederlandse markt. Het is onduidelijk per wanneer het kabinet de markt voor online gokken alsnog open wil gooien voor nieuwe aanbieders.

Een woordvoerster van Betsson gaf aan nog niet te weten wat de boete betekent voor de positie van het gokbedrijf op de Nederlandse markt. Betsson deelt volgens de zegsvrouw met de Nederlandse regering de ambitie om „zo veel mogelijk spelers” via toekomstige regelgeving legaal te kunnen laten gokken.

Betsson kreeg na de bekendmaking klappen op de beurs in Stockholm. Het aandeel zakte meer dan 6 procent.