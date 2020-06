Drie ministers strijden om voorzitterschap Eurogroep

Drie ministers uit de Eurogroep gaan de strijd aan om de felbegeerde prestigieuze functie van voorzitter van het overlegorgaan van de negentien ministers van Financiën van de eurozone. Het zijn de Spaanse Nadia Calviño (51), de Ier Paschal Donohoe (45) en de Luxemburger Pierre Gramegna (62), aldus de huidige voorzitter Mario Centeno. Op 9 juli stemmen de Eurogroepleden over wie zijn opvolger wordt.

De Portugees, die gouverneur van de nationale bank in zijn land wordt en daarom volgende maand opstapt, maakte dat donderdag na sluiting van de aanmeldingstermijn bekend. Het is nog niet bepaald of de groep in Brussel fysiek bijeen zal komen of nog steeds vanwege het coronavirus per videoverbinding vergadert en stemt, aldus een woordvoerder.

Om tot voorzitter te worden gekozen moet een kandidaat de steun van minimaal 10 van de 19 eurolanden krijgen, waarbij elk land, groot of klein, één stem heeft. Als niemand meteen de meerderheid achter zich krijgt, zal Centeno ze elk apart vertellen hoeveel stemmen ze kregen. Daarna kunnen ze zelf bepalen of ze zich terugtrekken of in de race blijven, legt Centeno uit in een verklaring.

De nieuwe voorzitter krijgt een mandaat voor tweeënhalf jaar, vanaf 13 juli. Die termijn kan een keer verlengd worden.

Nadia Calviño zit partijloos in de socialistische regering en heeft ruime Europese ervaring. Tot ze in 2018 minister werd, was ze directeur-generaal begroting bij de Europese Commissie. Ze wil „blijven werken aan een sterke en welvarende eurozone, waarvan alle EU-burgers profijt hebben”. In haar nadeel is dat haar landgenoot Josep Borrell als EU-buitenlandchef al een hoge Europese functie heeft.

De Luxemburgse centrumlinkse minister Gramegna zit al sinds 2013 in de Eurogroep en was in 2018 een van de toen vier kandidaten voor de opvolging van Jeroen Dijsselbloem. Hij trok zich na de eerste stemronde terug toen zijn benoeming kansloos leek. De eerste Eurogroepvoorzitter was al een Luxemburger, Jean-Claude Juncker. Gramegna schrijft in zijn motivatiebrief dat de volgende voorzitter „bruggen moet bouwen tussen noord en zuid, en oost en west” zodat de EU zo snel mogelijk de weg uit de coronacrisis vindt.

De Ier Donohoe is sinds juni 2017 minister van Financiën en lid van Fine Gael, een centrumrechtse partij. „De Eurogroep is de economische machinekamer voor de eurozone en voor de gemeenschappelijke munt die Ierland deelt met 18 EU-landen”, schrijft hij aan Centeno. „De Eurogroep speelt een leidende rol in het Europese antwoord op Covid-19.” Ook Ierland heeft echter al een Europese topjob sinds Philip Lane een jaar geleden tot directielid van de Europese Centrale Bank (ECB) werd benoemd.

De Nederlandse regering wil nog niet zeggen wie ze steunt.