‘Drastische aanpassing derde steunpakket ondernemers nodig’

Ondernemers in door de coronacrisis en lockdownmaatregelen getroffen sectoren moeten veel ruimhartiger worden gecompenseerd voor hun inkomstenderving. Dat vindt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. Volgens hem moet het derde steunpakket van de overheid daarvoor drastisch worden aangepast.

„Nu deze ondernemers nog steeds niet open kunnen, moeten ze veel meer steun krijgen. Ze hebben al die tijd alleen een gedeeltelijke tegemoetkoming in de loonkosten en de vaste lasten gekregen en zijn door hun reserves heen”, aldus Vonhof. „Nu er met het opschalen van het testbeleid en nieuwe vaccins licht aan het eind van de tunnel is, dreigen ze vlak voor de finish alsnog te struikelen.”

Het stoort de ondernemersvoorman dat de steun van het kabinet voor de gesloten sectoren maar niet verder komt dan wat er nu ligt. „Het beeld is steeds dat ondernemers zo goed geholpen worden, en voor heel veel bedrijven en banen is het steunpakket ook de redding”, constateert hij. Maar dat geldt volgens hem helemaal niet voor de ondernemers die expliciet door de overheid zijn gesloten, zoals de horeca, of die als gevolg van overheidsbeleid geen werk hebben, zoals de reisbureaus, de evenementen- en beveiligingsbranche. „Die zijn opgeteld al maanden buiten bedrijf en met de huidige steun dus echt niet geholpen. De tegemoetkoming vaste lasten is veel te laag en de NOW is er om te voorkomen dat hun medewerkers hun baan verliezen.”

Vonhof komt met zijn oproep op de Dag van de Ondernemer. MKB-Nederland riep Nederlanders daarom al op om vrijdag aan ondernemers te laten weten dat ze hen steunen. De afgelopen jaren gingen veel politici in het kader van de Dag van de Ondernemer op werkbezoek bij een bedrijf. Ook dit jaar worden bijeenkomsten georganiseerd, maar vanwege het coronavirus vaak digitaal. Minister-president Mark Rutte gaat op bezoek bij een kaasspeciaalzaak in Den Haag. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) gaat langs bij een vega-snackbar. Verder hebben onder meer ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) een videoboodschap opgenomen.