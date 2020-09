Drankenproducent Pernod profiteert van thuisdrinkers

De Franse drankenproducent Pernod Ricard heeft de omzet in zijn gebroken boekjaar sterk zien dalen als gevolg van de coronacrisis. Er werd wereldwijd minder verkocht aan bars en restaurants, die de deuren tijdelijk sloten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. En door de malaise in de luchtvaart ging ook de verkoop aan reizigers onderuit. Maar de verkopen aan mensen thuis zaten juist in de lift en wisten de prestaties enigszins te stutten.

Vooral in Europa en de Verenigde Staten gingen de thuisverkopen goed. Ook beleefde de onderneming een sterke eerste jaarhelft, toen het coronavirus er nog niet was, waardoor de omzetkrimp volgens kenners enigszins binnen de perken bleef. Pernod Ricard zag zijn jaaromzet uiteindelijk uitkomen op bijna 8,5 miljard euro, op autonome basis 9,5 procent minder dan een jaar eerder. In het afgelopen vierde kwartaal was sprake van een omzetkrimp van ruim 36 procent.

De op een na grootste sterkedrankfabrikant ter wereld, na Diageo, is voorzichtig gestemd voor de komende tijd. Het bedrijf voorziet voor een langere tijd moeilijke omstandigheden voor verkopen aan reizigers door wereldwijde coronabeperkingen. Maar daar staan de stijgende omzet aan thuisdrinkers en betere omstandigheden in China en India tegenover. Ook de afzet aan bars en restaurants zit momenteel weer in de lift.