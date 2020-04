Drankenproducent Bols krijgt tik door virusuitbraak

Drankenproducent Lucas Bols merkt de gevolgen van de coronacrisis. In het tot en met maart lopende boekjaar 2019/2020 begon dat al en het Amsterdamse bedrijf, dat bekend is van de jenevers en passievruchtenlikeur Passoã, rekent op een daling van de omzet en winst. Voor de eerste helft van het lopende boekjaar verwacht Bols een „ernstige impact”.

De omzet in het afgelopen boekjaar komt naar verwachting 3,5 procent lager uit op 84 miljoen euro. De brutowinst daalt met 8,5 procent tot 14,4 miljoen, voorziet het bedrijf. De dalingen door het coronavirus hebben vooral te maken met het stilvallen van de wereldwijde handel en het sluiten van veel horeca.

De daling van de omzet zet daardoor voort in de maanden tot en met september, verwacht Bols. In landen waar drank vooral in de winkel wordt verkocht als Nederland, Australië, Duitsland en Frankrijk zullen de gevolgen nog meevallen volgens het bedrijf. Vanaf de zomer rekent Bols op een langzaam herstel van de markt.

Bols schrapt vanwege de onzekere markt het slotdividend over het boekjaar 2019/2020 en het tussentijdse dividend dat normaal in december dit jaar zou worden betaald. Verder is in de kosten gesneden en ziet het topmanagement af van zijn bonussen in het vorige boekjaar en de eerste helft van het lopende boekjaar. Financieel staat Bols er naar eigen zeggen goed voor.

Via samenwerkingsverband Avandis produceert Bols desinfecterende gel voor Nederlandse ziekenhuizen en andere zorginstellingen.