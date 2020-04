Drankenmaker Rémy Cointreau rekent op forse omzetval door crisis

De Franse drankenproducent Rémy Cointreau denkt in het lopende kwartaal fors minder omzet te zullen behalen als gevolg van de coronacrisis. In belangrijke afzetmarkten in Europa en Noord-Amerika zitten lockdown-maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen zoals horecasluitingen de drankverkopen dwars.

In het lopende eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar verwacht Rémy Cointreau een daling van de verkopen tot wel 55 procent. Naast de problemen in Europa en Noord-Amerika kampt het bedrijf ook met tegenwind in Azië. Zo zijn groothandels in China vooral bezig om hun voorraden terug te brengen.

De maker van onder meer cognacmerken Rémy Martin en Louis XIII sloot de driemaandelijkse periode tot en met maart af met een omzet van 210,8 miljoen euro. Dat betekende op jaarbasis een daling met bijna een kwart. Door deze omzetdaling viel de omzet in het hele boekjaar 9 procent lager uit op 1 miljard euro.