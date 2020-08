Drankenconcern Diageo krijgt klap door coronacrisis

Het Britse drankenconcern Diageo is flink geraakt door de coronacrisis. Door maatregelen tegen de epidemie blijven in veel landen bars en restaurants grotendeels gesloten en zijn feestelijkheden afgelast. Daardoor sleet het moederbedrijf van whiskymerk Johnnie Walker en biermerk Guinness minder drank in de tweede helft van zijn gebroken boekjaar.

Diageo was daarbij niet in staat om het verlies aan omzet enigszins te compenseren via onlineverkopen of uit de schappen van supermarkten. De opbrengsten van het concern zakten in het boekjaar dat eind juni eindigde met 8 procent tot bijna 11,8 miljard pond. Kenners rekenden in doorsnee op een krimp van 6,4 procent.

Het operationeel resultaat halveerde bijna en kwam uit op 2,1 miljard pond.