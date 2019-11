Dranken Lucas Bols in trek bij Chinezen

Drankenproducent Lucas Bols timmert hard aan de weg in Azië. De Amsterdamse destillateur weet vooral in China meer sterke drank aan de man te brengen. De Chinezen zijn ook meer gaan betalen voor hun flessen.

Ook in de Verenigde Staten signaleert topman Huub van Doorne verbetering. Dit is alleen erg moeilijk in de resultaten van het bedrijf terug te zien. In de vergelijkbare periode vorig jaar deed Lucas Bols het nog beter in de VS, dankzij de introductie van het roze likeurtje Nuvo en de verdere distributie van Passoã. In Europa lopen de opbrengsten nog steeds op, al heeft het bedrijf wel last van strengere marketingregels in Frankrijk.

Lucas Bols hanteert een gebroken boekjaar. In de eerste helft, die liep tot eind september, dikte de totale omzet met 2,5 procent aan tot 46,3 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebit) verbeterde met 2,6 procent tot 13,3 miljoen euro, zo bleek donderdag. Onder de streep steeg de winst met meer dan 8 procent tot 8,5 miljoen euro. Voor het hele boekjaar voorziet het beursgenoteerde bedrijf op jaarbasis een hogere winst voor belastingen.