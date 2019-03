Draghi praat bankaandelen de hoogte in

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag zonder al te grote uitslagen de handel uitgegaan, na eerder lange tijd in het groen te hebben bewogen. Financiële fondsen gingen over een breed front omhoog, na een toespraak van president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB). Hij zei bijwerkingen van de negatieve rente voor banken te willen verzachten. Financiële instellingen klagen al langere tijd dat de lage rente winsten drukt.

De AEX-index in Amsterdam sloot de sessie een fractie lager op 545,14 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 752,19 punten. Parijs zakte 0,1 procent en Frankfurt sloot vlak.

Londen eindigde ook nagenoeg onveranderd. Het Lagerhuis buigt zich later op woensdag over alle opties voor de brexit. De parlementariërs bekijken onder meer of het Verenigd Koninkrijk op de valreep moet afzien van de brexit, een nieuw referendum gaat houden of toch de deal van premier Theresa May moet accepteren.

De AEX werd aangevoerd door ABN AMRO en ING met winsten tot 3,6 procent. In Frankfurt stegen Deutsche Bank en Commerzbank tot 5 procent, terwijl in Parijs Société Générale, Crédit Agricole en BNP Paribas tot 3,6 procent aan beurswaarde wonnen. UniCredit won 2,7 procent in Milaan en Banco Santander klom 1,6 procent in Madrid.

Op de lokale markt in Amsterdam vielen de resultaten van chemiebedrijf Avantium (plus 3,5 procent) in de smaak. Telecomconcern VEON daalde 6,6 procent. Het Noorse telecombedrijf Telenor verkoopt opnieuw een deel van zijn belang in VEON.

In Parijs won Renault 2,8 procent. Volgens zakenkrant Financial Times wil de Franse automaker de fusiegesprekken met Nissan weer opstarten. Mogelijk volgt daarna een bod op Fiat Chrysler (plus 2,6 procent).

In Stockholm zakte Swedbank 13,6 procent. De bank, die is verwikkeld in een witwasschandaal, zou naar verluidt belangrijke informatie hebben achtergehouden voor de Amerikaanse autoriteiten. Chipbedrijf Infineon verloor 5,2 procent in Frankfurt na een verlaging van de prognoses.

De euro was 1,1254 dollar waard, tegen 1,1287 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,8 procent tot 59,53 dollar. Brent steeg 0,1 procent tot 67,90 dollar per vat.