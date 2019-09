DPG wil 145 banen in België schrappen

DPG Media wil 145 banen in België schrappen in een poging zijn televisietak nieuw leven in te blazen. Het moederbedrijf van meerdere Nederlandse landelijke kranten gaat een nieuwe opzet van de televisieafdeling eerst onderzoeken en maakt daarna het definitieve aantal ontslagen bekend.

De mogelijke ingreep betreft de tv-organisatie en de ondersteunende diensten, meldt DPG Media. Ook directie- en managementlagen krijgen ermee te maken, maar de online-afdeling wordt gespaard. Het Belgische mediabedrijf zegt zich in te spannen om het aantal ontslagen te beperken. Zo wil het mediabedrijf ook vijftig nieuwe banen creëren, waarvoor de huidige medewerkers als eersten in aanmerking komen.

Onderdeel van de plannen van DPG Media is de ontwikkeling van een Vlaamse Netflix-tegenhanger. Hiermee reageert het bedrijf op „veranderend kijkgedrag en het zakelijke model van televisie”. DPG biedt televisiezenders als VTM en CAZ in België aan.