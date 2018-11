„Dozijn landen wil brexit-garanties”

Een dozijn landen waaronder China en de Verenigde Staten vreest slechter af te zijn op het moment dat de Britten de Europese Unie verlaten. Ze eisen van Brussel een compensatieregeling om er zeker van te zijn dat ze er straks niet minder van worden als de brexit een feit is. Dat staat in documenten van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) die in handen zijn van persbureau Bloomberg.

De opstellers van het document eisen van de EU onder meer zekerheid over de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd voor de toekomstige handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Daarbij rekenen ze op een onderhandelingsresultaat, dat de kwaliteit van de handel tussen beide kampen verzekert.

Vooral de toegang tot de markten is een punt van zorg dat de WTO-leden aankaarten. Lukt het bijvoorbeeld niet om de toegang op het huidige niveau te handhaven, dan zal de EU volgens de documenten met een „passende compensatie” over de brug moeten komen.