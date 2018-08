DowDuPont groeit door zaden en pesticiden

Chemiereus DowDuPont heeft het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan met de verkoop van zaden en pesticiden. De omzet in de landbouwdivisie liep met een kwart op.

De landbouwtak had het eerder dit jaar nog moeilijk, maar kreeg hulp van Moeder Natuur in de vorm van gunstige weersomstandigheden. De divisie wordt later dit jaar op eigen benen gezet onder de nieuwe naam Corteva Agriscience. De rest van de Amerikaanse chemiegigant, die ontstond door het samengaan van Dow Chemical en DuPont, wordt opgeknipt in een plasticfabrikant en maker van specialistische chemicaliën.

De totale opbrengsten van DowDuPont stegen met 17 procent tot 24,2 miljard dollar. De nettowinst liep op van een kleine 1,4 miljard tot 1,8 miljard dollar.