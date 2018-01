Dow sluit boven mijlpaal 26.000

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verse records gesloten. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot voor het eerst boven de 26.000 punten. Beleggers verwerkten cijfers van de grote banken Goldman Sachs en Bank of America. Verder werd gekeken naar het zogeheten Beige Book, een overzicht van de Federal Reserve over de staat van de economie, en kwam Apple met een nieuw investeringsplan.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent hoger op 26.115,65 punten. Dinsdag werd de grens van 26.000 punten al tijdens de handel bereikt, maar sloot de Dow lager. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,9 procent omhoog tot 2802,56 punten. De technologiebeurs Nasdaq klom 1 procent tot 7298,28 punten.

De bankensector stond aanvankelijk flink onder druk, maar de verliezen werden deels omgebogen tot plussen. Goldman Sachs leverde uiteindelijk nog 1,9 procent in na cijfers. De bank moest een flinke voorziening treffen vanwege de Amerikaanse belastinghervormingen en noteerde daardoor in het vierde kwartaal een verlies van 1,9 miljard dollar. Bank of America (min 0,2 procent) zag in dezelfde periode de winst bijna halveren tot 2,4 miljard dollar om dezelfde reden.

Apple kondigde aan vele miljarden van zijn omvangrijke kapitaal terug te halen naar de VS nu de belastingregels daar worden aangepast. Ook wordt de komende jaren 30 miljard dollar geïnvesteerd in de VS, waarmee 20.000 banen gecreëerd moeten worden. Beleggers beloonden Apple met een winst van 1,7 procent.

Verder ging autoconcern Ford Motor 7 procent omlaag na presentatie van voorlopige winstcijfers over 2017. De autobouwer waarschuwde dat de winst in 2018 zal dalen. Technologiebedrijf IBM steeg 2,9 procent na een verhoging van het beleggingsadvies door Barclays.

General Electric (GE) verloor na het verlies van een dag eerder opnieuw 4,7 procent. De industriereus kondigde een tegenvaller van 6,2 miljard dollar aan bij zijn resterende verzekeringsactiviteiten. Verder zou het bedrijf een opsplitsing overwegen.

De euro was 1,2215 dollar waard, tegen 1,2229 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 63,91 dollar en Brent won 0,2 procent tot 69,29 dollar per vat.