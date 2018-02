Dow-Jonesindex verliest bijna 6 procent

De aandelenbeurzen in New York beleefden een bloedrode maandag. Daarbij verloor de leidende Dow-Jonesindex tussentijds bijna 6 procent, wat neerkomt op ruim 1500 punten. Vooral de vooruitzichten van hogere rentes, na een sterk Amerikaans banenrapport, drukten het sentiment. Voor het weekend leverden graadmeters ook al flink in.

De Dow stond krap een uur voor de slotbel 5,9 procent lager op 24.032 punten. De brede S&P 500 leverde dik 4 procent in tot 2646 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 3,6 procent kwijt tot 6980 punten.