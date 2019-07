Dow-Jonesindex verder omhoog op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht hoger geopend, nadat de toonaangevende Dow-Jonesindex een dag eerder voor het eerst door de grens van 27.000 punten was gebroken. Het sentiment op Wall Street blijft redelijk positief door de verwachting dat de Federal Reserve met een renteverlaging gaat komen. Verder kijken beleggers uit naar het Amerikaanse cijferseizoen dat volgende week echt losbarst.

De Dow noteerde kort na opening een plus van 0,3 procent op 27.165 punten. De brede S&P 500 klom 0,1 procent tot 3003 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 8211 punten.

Fed-president Jerome Powell hield bij zijn verklaringen in het Congres deze week de deur open voor een renteverlaging door de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. Op de financiële markten wordt rekening gehouden met een rentestap later deze maand.

Facebook (min 0,5 procent) stond in de belangstelling na opmerkingen van president Donald Trump over de libra, de cryptomunt van het socialmediabedrijf. Volgens Trump moet Facebook een bankvergunning aanvragen als het met de libra wil verdergaan. Met zijn kritiek voegt Trump zich in het groter wordende kamp van beleidsmakers en politici die de cryptoplannen van Facebook bekritiseren.

Ford Motor ging 1,6 procent omhoog. Het Amerikaanse autoconcern bundelt de krachten met het Duitse Volkswagen op het gebied van zelfrijdende en elektrische auto’s om zo samen de hoge kosten te delen voor de ontwikkeling van nieuwe autotechnologie. Daarvoor werd een langverwachte miljardendeal gesloten tussen beide bedrijven.