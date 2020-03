Dow-Jonesindex New York kortstondig onder de 20.000 punten

De leidende Dow-Jonesindex in New York is dinsdagmiddag kortstondig onder de grens van 20.000 punten gezakt. De laatste keer dat de graadmeter onder die grens stond was in het voorjaar van 2017. Beleggers op Wall Street blijven in de ban van de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen van overheden om de crisis te lijf te gaan.

De Dow-Jonesindex stond iets na 15.00 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent lager op 20.136 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 2404,29 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,3 procent tot 6930 punten.