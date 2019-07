Dow-Jonesindex breekt record op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend hoger gesloten, na de koerswinsten van een dag eerder. De toonaangevende Dow-Jonesindex brak daarbij voor het eerst door de grens van 27.000 punten. Het sentiment op Wall Street kreeg nog steeds steun van de woorden van president Jerome Powell van de Federal Reserve. Beleggers maakten woensdag uit zijn getuigenis voor het Huis van Afgevaardigden op dat er waarschijnlijk een renteverlaging aankomt.

De Dow eindigde met een plus van 0,9 procent op 27.088,08 punten. De breder samengestelde S&P 500 klom 0,2 procent tot 2999,91 punten, maar de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent tot 8196,04 punten.

De Dow Jones Industrial Average stamt uit 1896 en houdt het koersverloop van dertig toonaangevende fondsen op Wall Street bij. De graadmeter was vorig jaar ook al aan een recordopmars bezig, maar mede door de handelsoorlog en afzwakkende economie zakte het sentiment weer wat in. De laatste maanden is weer sprake van een duidelijk opwaartse lijn.

Beleggers op Wall Street reageerden wel even met schrik op een tweet van president Donald Trump, waarin hij zei teleurgesteld te zijn omdat China niet aan zijn beloften zou voldoen om grootschalig landbouwproducten van Amerikaanse boeren op te kopen. Volgens Trump had Peking dat wel beloofd als onderdeel van de wapenstilstand die China en de Verenigde Staten onlangs sloten in het slepende handelsconflict tussen beide economische grootmachten.

Delta Air Lines presenteerde kwartaalcijfers en verhoogde zijn vooruitzichten voor heel het jaar. De luchtvaartmaatschappij profiteerde van een grote vraag naar vliegreizen en gunstige ticketprijzen. Delta won 1,2 procent.

Woonwinkelketen Bed Bath & Beyond (min 3 procent) sloot het voorbije kwartaal af met verlies. Het bedrijf kreeg voor de tweede keer binnen korte tijd te maken met een bijzondere afschrijving.

De euro was 1,1256 dollar waard, tegen 1,1258 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg licht tot 60,46 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 66,76 dollar per vat.