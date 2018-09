„Douaneprocedures na brexit zwaar onderschat”

Bedrijven die zakendoen met het Verenigd Koningrijk onderschatten de douane- en goedereninspecties die na de brexit van kracht worden. Na de brexit op 29 maart 2019 moeten bedrijven minimaal acht extra documenten en andere douaneformaliteiten regelen. Ook moeten transporteurs en expeditiebedrijven ernstig rekening houden met lange wachttijden bij de ferryterminals in de Rotterdamse en Britse havens. Met name voor versproducten en levende dieren verscherpen de regels.

Met die waarschuwing zijn de Douane, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Rotterdamse Havenbedrijf dinsdag gezamenlijk gekomen. Welke deal de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk ook sluiten, na de brexit is het land geen onderdeel van de interne markt en gelden douaneregels zoals die voor landen als Canada ook gelden, zei Roel van ’t Veld, coördinator brexit bij de Douane.

Naar schatting van het Havenbedrijf gaat het om 38.000 bedrijven die straks ineens te maken krijgen met douaneformaliteiten. Nederland en met name de haven van Rotterdam voelen volgens het Havenbedrijf de gevolgen van de brexit het meest. Negentig procent van alle ferry’s in Rotterdam en 55 procent van het zogeheten shortseacontainervervoer in Rotterdam varen op het Verenigd Koninkrijk. „Totaal gaat het om 54 miljoen ton aan goederen die tussen Nederland en het VK wordt vervoerd”, zegt Mark Dijk van het Havenbedrijf.

De Douane heeft 928 banen extra door de brexit. Op jaarbasis zal het aantal douaneformulieren exploderen. NVWA moet 140 nieuwe mensen,van wie 100 nieuwe dierenartsen aantrekken die belast worden met de controle van dieren en dierlijke producten, zegt Liesbeth Kooijman, hoofd Importkeuring.

Om die dieren en vlees te keuren zijn er inspectiefaciliteiten nodig die er nu nog niet zijn in het noordelijk deel van de haven „Bedrijven moeten daar zelf voor zorgen”, zo waarschuwt Kooijman. „Paarden of een lading levende kalkoenen? Die kunnen na de brexit niet via Rotterdam het land in. Daar moet echt een speciaal inspectiepunt voor gebouwd worden.”