Douane waarschuwt internetshoppers dat niet elk product EU in mag

Nederlanders shoppen steeds vaker bij webwinkels buiten de Europese Unie. Daarom vindt de douane het nodig te benadrukken dat niet alles zomaar ingevoerd mag worden. In een nieuwe campagne worden burgers erop gewezen dat ze door vooraf de regels te checken verrassingen kunnen voorkomen, zoals bijkomende kosten of soms zelfs inbeslagname van aankopen.

Sinds maart dit jaar shopte ruim 64 van de Nederlanders één tot drie keer in een webshop buiten de EU, komt naar voren uit een peiling in opdracht van de Nederlandse Douane onder 1043 respondenten. Een op de vijf gaf aan dit nu bovendien vaker te doen dan voor de coronapandemie. Vooral elektronica en gadgets zijn erg gewild bij exotische webshops. Ook kleding, schoenen en tassen en hobby- en knutselspullen worden relatief vaak buiten de EU ingeslagen, bijvoorbeeld in China.

Volgens de douane kijken veel onlineshoppers vooral naar de prijs van producten. Het voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen wordt door de bank genomen minder belangrijk gevonden. Laatstgenoemde kan echter een belangrijke reden zijn voor inbeslagname van pakketjes. „Denk aan namaak sportschoenen, maar ook aan airsoftwapens zonder vergunning.”

De douane waarschuwt ook alert te zijn op koopjes. Over aankopen in een webshop buiten de EU moet je vanaf 22 euro btw betalen. „Controleer of deze kosten op de factuur staan. Wordt dit niet berekend in de webshop? Dan moet je deze kosten bij aflevering van je pakket betalen.”

In februari dit jaar was de Consumentenbond na een onderzoek al erg kritisch op webwinkels buiten de EU. Tussen daar bestelde producten zou veel gevaarlijk spul zitten. Twee derde van de 250 onderzochte producten bij webplatforms als AliExpress, Wish, Amazon, Light in the Box en eBay zou hier niet in de winkel mogen liggen. Het ging bijvoorbeeld om tandenbleekmiddelen die meer waterstofperoxide bevatten dan toegestaan, sieraden met te veel zware metalen en powerbanks, USB-laders en reisadapters die niet door de veiligheidstest kwamen. Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond pleitte destijds voor maatregelen, omdat toezicht op de stroom producten van buiten de EU moeilijk zou zijn.