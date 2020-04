Dordtse winkelverhuurder ook akkoord met Perry Sport

Vastgoedondernemer Pieter van Loon heeft overeenstemming bereikt met de eigenaar van Perry Sport over de betaling van huur voor een pand van de sportketen in Dordrecht. De Dordtse winkelverhuurder trekt een faillissementsaanvraag voor moederbedrijf JD Sports in. Hij had die ingediend in reactie op de mededeling van de sportwinkelketen om tot nader order geen huur te betalen.

Perry Sport had de winkel in Dordrecht net als veel andere winkelbedrijven gesloten als maatregel tegen het nieuwe coronavirus. gesloten. Vanwege de financiële klap die dat veroorzaakt wilde Perry Sport huurbetalingen opschorten.

Wat de twee partijen precies zijn overeengekomen, kan Van Loon niet zeggen. Als onderdeel van de schikking is afgesproken de inhoud geheim te houden, zei hij naar aanleiding van berichtgeving door Vastgoedmarkt.nl.

Eerder vroeg Van Loon al faillissement aan AS Watson, het moederbedrijf van Kruidvat en parfumerieketen ICI Paris. Die laatste keten, waaraan Van Loon een pand verhuurt, kwam vervolgens terug op de beslissing om helemaal geen huur over te maken en betaalt verhuurders nu de helft. Na een vertrouwelijke overeenkomst met AS Watson trok Van Loon de aanvraag voor een bankroet tegen het Hongkongse bedrijf in.