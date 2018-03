„Doorzoekingen bij BMW in dieselonderzoek”

De Duitse justitie heeft een inval gedaan bij het hoofdkantoor van autobouwer BMW vanwege vermeend gesjoemel met de uitstootwaarden van dieselwagens. Ook gingen onderzoekers langs bij een vestiging in Oostenrijk, schrijft The Financial Times. Volgens de zakenkrant zijn de aanklagers tevens een voorlopig onderzoek gestart.

Aanleiding is dat justitie aanwijzingen heeft dat 11.400 wagens mogelijk ongeoorloofde sjoemelsoftware bevatten, waarmee testen zouden kunnen worden gemanipuleerd. Het gaat om de modellen 750xd en M550xd.

Vrijwel de hele autosector ligt al onder een vergrootglas sinds in 2015 aan het licht kwam dat Volkswagen op grote schaal geknoeid heeft met uitstootgegevens. Maar BMW was tot nu toe nog buitenschot gebleven.

De maker van luxe auto’s uit het Duitse München heeft de invallen en het onderzoek aan de krant bevestigd. Volgens BMW zouden de bewuste 11.400 auto’s per ongeluk een verkeerde software-update hebben gekregen. Het autoconcern spreekt dan ook elke vorm van bewust bedrog tegen. BMW had het euvel zelf ook al ontdekt en wil de wagens terugroepen naar de garage.