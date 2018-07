Doorwerken na pensioen? Het moet wél leuk blijven

Zo Sjaak, al bijna met pensioen? De vraag klonk de laatste jaren vaker. Het geeft Sjaak een dubbel gevoel. Graag zou hij nog een poosje doorwerken. Ook zijn werkgever staat hier positief tegenover.

Belangrijk daarbij is wat er in de arbeidsovereenkomst staat. Mogelijk is vastgelegd dat die van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Sjaak kan desondanks gewoon doorwerken, maar in dat geval ontstaat er een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die is aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De werkgever kan dit contract vervolgens niet eenvoudig opzeggen.

De werkgever kan ervoor kiezen om Sjaak een nieuw, tijdelijk contract aan te bieden. Dat kan in totaal 6 keer, mits dit samen de duur van 48 maanden niet overschrijdt.

De duur van de contracten kan variëren en ook de omvang kan per contract worden afgesproken. Wellicht wil Sjaak graag afbouwen en sluit hij eerst een contract voor vier dagen per week, vervolgens een voor drie dagen per week.

Voor AOW-gerechtigde werknemers wijkt een aantal bepalingen af van die voor jongeren. In geval van ziekte betaalt de werkgever maximaal dertien weken het salaris door. Dit wordt in de toekomst teruggebracht naar zes weken. Dat is aanzienlijk korter dan de 104 weken die gebruikelijk is.

Opzegtermijn

Verder bedraagt de opzegtermijn maximaal één maand. De Wet flexibel werken, die werknemers onder andere het recht geeft om meer of minder uren te gaan werken, is op dit punt niet van toepassing. De werkgever van Sjaak hoeft dus niet in te gaan op een verzoek om meer of minder te gaan werken (uiteraard mag dit wel, in overleg is veel mogelijk). Sjaak kan wel een beroep doen op de Wet flexibel werken voor wat betreft een verzoek om aanpassing van de werktijd en de werkplaats.

Als Sjaak de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, gaat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de AOW-uitkering uitbetalen. Ook het pensioenfonds waar Sjaak pensioen heeft opgebouwd, gaat ervan uit dat hij zijn pensioen vanaf de AOW-leeftijd wil ontvangen. Het stuurt Sjaak tijdig een brief om dit aan te geven en hij wordt gewezen op de mogelijkheid van het uitstellen van het pensioen. Sjaak kan dus kiezen: of zijn pensioen meteen laten uitbetalen, of dit uitstellen. Uitstel leidt uiteraard tot een hoger pensioen.

Loonheffing

Bijverdienen naast AOW en pensioen is geen probleem. Waar Sjaak wel rekening mee moet houden, is dat zijn inkomen uit drie verschillende potjes komt.

Zowel zijn werkgever, de SVB als het pensioenfonds gaan voor wat betreft de loonheffing die ze inhouden uit van het bedrag dat bekend bij ze is. Het totale belastbare inkomen van Sjaak is echter aanzienlijk hoger. Zijn inkomen zal ook in de tweede schijf en wellicht in de derde schijf belast moeten worden.

Om te voorkomen dat hij achteraf een (forse) aanslag van de Belastingdienst ontvangt, doet Sjaak er verstandig aan om de Belastingdienst te vragen om een voorlopige aanslag. Je wilt doorwerken tenslotte graag leuk houden.

De auteur is juridisch medewerker individuele belangenbehartiging bij de RMU.